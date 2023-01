Bespreek hier live de derde etappe van de Tour Down Under vrijdag 20 januari 2023 om 00:00

Huidige Kopgroep

De derde etappe van de Tour Down Under belooft voor spanning te zorgen. In de finale ligt namelijk een serieuze klim en daar kan het klassement van de WorldTour-koers weleens op zijn kop gezet worden. Wie grijpt hier de macht?

Wie finishplaats Campbelltown zegt, zegt Corkscrew Road. Vaak als de Tour Down Under finisht in het plaatsje, moeten de renners in de finale deze 2,5 kilometer lange beklimming overwinnen. Corkscrew Road stijgt gemiddeld aan 9%, met pieken tot bijna 20%. Eenmaal op de top, wacht er nog een snelle en technische afdaling richting de aankomststreep.

De etappe gaat om 02.00 uur Nederlands-Belgische tijd van start en finisht tussen 04.40 en 05.20 uur. Bespreek in de live chat de rit van vandaag.

