Bespreek hier live de derde etappe van de Ronde van Sicilië donderdag 13 april 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Daags na de Brabantse Pijl gaat ook de Giro di Sicilia verder met de derde etappe. Er staat een lastige etappe op het programma, met een vlakke finale en de finish op een heuvel.



De Giro di Sicilia trekt van Enna naar Termini Imerese vandaag. De rit is 150 kilometer lang en telt 1.600 hoogtemeters. Die zitten vooral in de eerste zeventig kilometer van de etappe. Daarna is het vooral in dalende lijn en vlak. De finish is zwaar: de laatste 1,2 kilometer lopen aan 6,3% omhoog naar de Piazza Duomo in Termini Imerese.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

Tweets by Ronde van Sicilië