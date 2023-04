Bespreek hier live de derde rit van de Ronde van Romandië donderdag 27 april 2023 om 08:30

Vandaag staat enkel de derde rit in de Ronde van Romandië op het programma. Na twee dagen aan relatief weinig klimwerk staan in de derde etappe vijf beklimmingen op het programma. De finishlijn wordt getrokken in La-Chaux-de-Fonds.



Het parcours in de Ronde van Romandië voert vandaag van Morteau naar La-Chaux-de-Fonds. Onderweg komen de renners vijf beklimmingen tegen, waarvan de klim naar Basset (7,7 km aan 7,6%) de scherprechter is. Eenmaal op de top van de laatste helling, moeten de renners nog tien kilometer afleggen naar La-Chaux-de-Fonds. De etappe start om 13.25 uur en finisht tussen 17.15 uur en 17.35 uur.

