Bespreek hier live de Cyclocross Otegem maandag 16 januari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag is het vooral de day after het NK veldrijden en het BK veldrijden, maar dat betekent ook dat het tijd is voor de veldrit van Otegem. Die cyclocross wordt namelijk traditioneel daags na de kampioenschappen verreden. Neemt hier iemand revanche?

Vanmorgen, heel vroeg al, was het al aan de vrouwen in de Tour Down Under om hun tweede etappe te rijden. Op dat moment zullen de deelnemers van de cross in Otegem nog op een oor gelegen hebben. Er staan twee wedstrijden gepland in West-Vlaanderen: om 13.45 uur starten de vrouwen en om 15.00 uur beginnen de mannen.