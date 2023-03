Bespreek hier live de Bredene Koksijde Classic vrijdag 17 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het Vlaamse wielervoorjaar gaat vandaag verder met de Bredene Koksijde Classic. Op papier een sprinterskoers, maar wellicht steken aanvallers daar een stokje voor.



Hellingen zijn zeer zeldzaam in de Bredene Koksijde Classic. De laatste echte heuvel ligt op een kleine 90 kilometer van de finish. Toch is een sprint geen zekerheid, want in de tweede fase van de eendagskoers passeert het peloton de Moeren. Tussen 16.10 en 16.30 uur wordt de finish verwacht.

Eerder op de dag wordt ook de beloftenwedstrijd verreden, ook wel de Youngster Coast Classic genoemd. De verwachte finishtijd is tussen 14.45 en 15.15 uur.

