Bespreek hier live de bergrit in de UAE Tour en de Tour du Rwanda woensdag 22 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De UAE Tour is toe aan de eerste bergetappe van de week. Na het waaierspektakel op maandag en de ploegentijdrit van gisteren gaan er nu grote verschillen gemaakt worden op Jebel Jais.

In de laatste twintig kilometer van de UAE Tour is het onafgebroken klimmen naar de finish op Jebel Jais (20 km aan ongeveer 5%). Deze berg brengt de renners naar 1.491 meter hoogte. In de laatste kilometers loopt de weg aan gemiddeld 7% omhoog, met de piek op twee kilometer voor de finish. Tussen 13.20 en 13.40 uur kennen de winnaar.

De Tour du Rwanda rijdt op de vierde dag van Musanze naar Karongi. De etappe is alles behalve vlak, want er liggen vier beklimmingen op de route. De laatste twee zijn de Rutsiro (9,7 km aan 4,7%) en een heuvel van 2,6 kilometer aan 5,1% op vijftien kilometer van de meet.

