Bespreek hier onder meer de Baloise Belgium Tour en Ronde van Zwitserland

We koersen vandaag in vijf landen. Slovenië, Zwitserland, België, Italië en Frankrijk zijn ieder het decor van een koers. Welke koersen op het programma staan en wanneer de finish wordt verwacht? WielerFlits zet het op een rijtje.



De Ronde van Slovenië kent in de voorlaatste rit een bergetappe. De vierde etappe is ruim 167 kilometer lang en voert van hoofdstad Ljubljana naar Kobarid. Tweee beklimmingen van de eerste categorie vormen de scherprechters van de dag. De finish wordt verwacht tussen 14:30 uur en 15:05 uur.

In Zwitserland staat de zevende etappe in de Ronde van Zwitserland op de agenda. De rit kent drie beklimmingen, waarvan de eerste naar Oberegg als enige van de eerste categorie is. De rit is ruim 183 kilometer lang en de winnaar is bekend tussen 16:25 uur en 16:50 uur. Ook de vrouwen gaan van start in hun Ronde van Zwitserland. Zij finishen tussen 19:50 uur en 20:00 uur.

In de Baloise Belgium Tour wordt de voorlaatste etappe verreden. Het parcours van en naar Durbuy is 172,6 kilometer lang en loopt de gehele tijd op en af. Een prooi voor Van der Poel? De finish wordt verwacht tussen 17:00 uur en 17:20 uur.

Ook wordt er gekoerst in de Giro Next Gen en Route d’Occitanie.

