Bespreek hier live de Arno Wallaard Memorial, Tour du Jura en Luik U23

Het is het weekend van de Amstel Gold Race, maar vandaag is het ook koers in de Nederlandse polders. De Arno Wallaard Memorial staat namelijk op het programma vandaag. Ook worden de Tour du Jura en Luik-Bastenaken-Luik voor beloften gereden.



De Arno Wallaard Memorial (UCI 1.2) kan een echte waaierkoers zijn. Start en finish zijn in het Utrechtse Meerkerk, maar de wedstrijd trekt ook door de Alblasserwaard en over de Lekdijk. Om 14.00 uur rollen de renners weg, waarna we rond 18.00 uur de winnaar kennen.

In Frankrijk wordt vandaag gekoerst in de Tour du Jura. De renners rijden 165 kilometer met 2.200 hoogtemeters, waarvan de meeste liggen in de tweede helft van de rit. Er liggen vier klimmetjes voor de slotklim naar de Mont Poupet (10,6 km aan 4,8%). Al omstreeks 14.00 uur wordt daar gefinisht.

Tot slot rijden de beloften vandaag al hun Luik-Bastenaken-Luik. Even na 16.30 uur zullen we weten welke renner van de toekomst hier wint in de Waalse heuvels.

