Bespreek hier de Vuelta a Burgos, Ronde van Denemarken en Druivenkoers-Overijse zaterdag 19 augustus 2023

De Ronde van Denemarken en Vuelta a Burgos zijn vandaag toe aan hun slotetappes. In Denemarken betreft het een tijdrit en in Burgos een bergetappe naar Lagunas de Neila. Daarnaast worden in België nog twee eendagskoersen verreden.

De Ronde van Denemarken is vroeger klaar dan eerder deze week. Rond 15.45 uur zal de laatste renner namelijk finishen in de individuele tijdrit van 16,1 kilometer in Helsingør, die gaat beslissen over de eindzege. In Spanje is de beklimming van Lagunas de Neila (7 km aan 8,7%) allesbeslissend voor het eindklassement van de Vuelta a Burgos. De rit eindigt even na 16.30 uur.

Ook in de Arctic Race of Norway staat een bepalende etappe op het programma, met de finale in Havøysund op een klim van 2,2 km aan 10%. De finish is daar rond 18.00 uur. Een uur eerder is de Druivenkoers Overijse dan al afgelopen. Die koers wordt beslist op een lokale ronde van 21 kilometer met onder meer de S-Bocht en de Smeysberg, op zes kilometer van de meet.

Na 18.00 uur finishen er ook nog twee wedstrijden, met de Volta a Portugal waar de finish ligt na een zware bergetappe naar Mondim de Basto. Ook wordt dan de finale gereden in de GP Oetingen bij de vrouwen, met elke ronde de Bergstraat als scherprechter.

