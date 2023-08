Bespreek hier de Vuelta a Burgos, Ronde van Denemarken en Arctic Race of Norway donderdag 17 augustus 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

In een week vol met etappekoersen is de Arctic Race of Norway de volgende wedstrijd die van start gaat. Dat betekent opnieuw een drukke koersdag, met liefst vijf rittenkoersen tegelijk.

De Vuelta a Burgos finisht als eerste wedstrijd, rond de klok van 16.45 uur. Het is de etappe met de Picón Blanco (7,8 km aan 9%)op 36 kilometer van de finish. Gaan de favorieten elkaar hier al meteen testen? Vanaf 17.30 uur kunnen dan alle ogen op de Ronde van Denemarken (etappe voor puncheurs naar Vejle) en de Tour du Limousin (aankomst heuvelop in Bort-les-Orgues).

Omstreeks 18.00 uur is de aankomst in de openingsrit van de Arctic Race of Norway. Het is een rit voor de sprinters met een laatste kilometer die aan 2,5% omhoog loopt. Tot slot is rond 18.30 uur de finish van een bergetappe naar Montalegre in de Volta a Portugal.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Denemarken 2023 – Deense topfavorieten, Nederlandse sprinters

Tweets by Arctic Race of Norway

Lees ook: Voorbeschouwing: Vuelta a Burgos 2023 – Primoz Roglic test de benen vlak voor Vuelta