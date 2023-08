Bespreek hier de Vuelta a Burgos en de Ronde van Denemarken woensdag 16 augustus 2023 om 08:30

Deze drukke wielerweek gaat vandaag verder met de tweede etappes in de Vuelta a Burgos, de Ronde van Denemarken en de Tour du Limousin. En de Ronde van Portugal dan? Die rittenkoers is zo lang dat er vandaag een rustdag is ingelast.

De Vuelta a Burgos gaat vandaag verder met een ploegentijdrit van 13 kilometer. De finish van de laatste ploeg wordt er verwacht rond 16.40 uur. De grote vraag is of Jumbo-Visma en Primož Roglič een slag kunnen slaan in het algemeen klassement tegenover de andere favorieten.

Na 17.30 uur wordt de aankomst verwacht in de Ronde van Denemarken. Op het programma staat een rit met een gevaarlijke finale in Silkeborg. Het is de vraag of de sprinters hier hun kans grijpen. In de Tour du Limousin is het juist wel aan de sprinters.

