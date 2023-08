Bespreek hier de Vuelta a Burgos, de Tour of Leuven en de Ronde van Denemarken dinsdag 15 augustus 2023 om 08:30

Het WK wielrennen is achter de rug en de Vuelta a España is in aantocht, maar dat betekent niet dat het wielrennen op zijn lauweren rust. Met onder meer de Vuelta a Burgos, de Tour of Leuven en de Ronde van Denemarken zijn er genoeg koersen op hoog niveau.

De Vuelta a Burgos, waar Primož Roglič aan de start staat, begint vandaag met een sprintersetappe naar Burgos. De finish wordt er verwacht even na 16.30 uur. Niet veel later kennen we ook de ontknoping van de Tour of Leuven. De Belgische eendagskoers is gebaseerd op het WK-parcours van 2021 en zoekt een opvolger voor Victor Campenaerts.

Tussen 17.00 en 18.00 uur worden de finishes verwacht in de Tour du Limousin (heuvelrit naar Bénévent L’Abbaye) en de Ronde van Denemarken (heuvelrit naar Aalborg). Ook wordt bij de vrouwen nog de GP Yvonne Reynders verreden in België. De koersdag wordt afgesloten in de Volta a Portugal, waar rond 18.30 uur een bergrit naar Guarda finisht.

