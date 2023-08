Bespreek hier de Ronde van Denemarken, Vuelta a Burgos en Arctic Race of Norway vrijdag 18 augustus 2023 om 08:30

Zo vlak voor het weekend blijft het druk in de wielerwereld. De Ronde van Denemarken is toe aan de vierde etappe, net als de Vuelta a Burgos en de Tour du Limousin (die vandaag eindigt). In de Arctic Race of Norway staat etappe twee op de planning.

Te beginnen met de Vuelta a Burgos, die even na 16.30 uur zal finishen op een punchy aankomst. De finale vindt plaats op de Acebal-Vizcarra, waar de laatste kilometer aan 7% oploopt en met nog vier haarspeldbochten. Iets voor Primož Roglič? Vanaf 17.30 uur kunnen alle ogen op de Ronde van Denemarken (voor sprinters in Bagsværd) en de slotrit van de Tour du Limousin (heuvelrit naar Limoges).

Rond 18.00 uur is de aankomst in de Arctic Race of Norway, waar de puncheurs aan de beurt zijn in Hammerfest. ’s Avonds eindigt dan nog een lastige overgangsrit in de Volta a Portugal en rijden de vrouwen de Konvert Kortrijk Koerse in Vlaanderen. Daar wordt pas rond 19.30 uur gefinisht.

