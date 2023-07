Bespreek hier de Clásica San Sebastián 2023: Valpartij titelverdediger Evenepoel zaterdag 29 juli 2023 om 10:50

Zaterdag maken de renners in het Baskenland zich op voor de Clásica San Sebastián. De Spaanse WorldTour-wedstrijd is een van de belangrijke eendagswedstrijden voor de heuvelspecialisten en klimmers. Wie volgt Remco Evenepoel op?

Het parcours van de Clásica San Sebastián heeft enkele veranderingen ondergaan ten opzichte van vorig jaar. De route is nu bijna identiek aan het traject van 2019, toen Evenepoel voor de eerste keer won. Dat betekent dat de Mendizorrotz (4,1 km aan 7,3%) terugkeert in de finale en de totale afstand toeneemt ten opzichte van 2022. De renners moeten nu 230,3 kilometer afleggen in plaats van 224,8 kilometer.

De Spaanse klassieker heeft dit jaar onder meer wereldkampioen Remco Evenepoel, thuisrijder Pello Bilbao en Mikel Landa én revelatie uit de Tour Felix Gall naar het Baskenland gelokt. Daarnaast staan ook onder anderen Juan Ayuso, Ben Healy, Carlos Rodríguez, Bauke Mollema en Marc Hirschi aan de start.

Mis niets van deze etappe van de Clásica San Sebastián 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 10.55 uur

Officiële start: 11.05 uur

Finish: tussen 16.30 en 16.55 uur

Afstand: 230,3 kilometer

