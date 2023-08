Bespreek hier de BEMER Cyclassics, Arctic Race of Norway en de Tour de l’Avenir zondag 20 augustus 2023 om 08:30

Een week voor de Vuelta a España strijkt een WorldTour-peloton neer in Duitsland voor de BEMER Cyclassics in Hamburg. Daarnaast staat de slotrit van de Arctic Race of Norway op het programma, met finish op de Noordkaap.

Even na 15.30 uur is de finish van de BEMER Cyclassics al gepland. Een koers met kansen voor sprinters, maar de dubbele beklimming van de Waseberg in de finale kan roet in het eten gooien van rappe mannen als Mads Pedersen, Olav Kooij en Dylan Groenewegen. Omstreeks 16.30 uur wordt de finish verwacht van de openingsrit in de Tour de l’Avenir (lastige finale naar La Gacily).

Rond de klok van 17.00 uur is het menens in de Egmont Cycling Race, waar in Zottegem waarschijnlijk gesprint gaat worden om de zege, en een halfuur later finisht de slotrit van de Arctic Race of Norway bij de Noordkaap. Daar is de Vestfjordfjeller (3,1 km aan 7,4%) vlak voor de meet de scherprechter.

Tot slot wordt er nog gestreden om de titel op het BK op de weg voor beloften en staat de afsluitende tijdrit gepland in de Volta a Portugal. Het betreft een klimtijdrit van 18 kilometer naar Viana do Castelo.

