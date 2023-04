Amstel Gold Race 2023: Liveblog – Spektakel in de Limburgse heuvels zondag 16 april 2023 om 09:00

Huidige Kopgroep

Vandaag staat de Amstel Gold Race op het programma. De grootste Nederlandse klassieker leidt het peloton ook dit jaar door het Limburgse heuvellandschap. Na een koers over smalle wegen langs 33 hellingen zal uitgemaakt worden, wie de opvolgers zijn van Michal Kwiatkowski en Marta Cavalli.

Dit jaar start de Amstel Gold Race wederom op het Vrijthof. Tussen kilometer 95 en 130 liggen enkel langere klimmen, waaronder de Camerig en die naar het Drielandenpunt. Daarna wacht de Gulperberg en de eerste passage van de Cauberg, voordat de finish voor het eerst wordt gepasseerd. De echte finale begint op 45 kilometer voor het einde.

Via de Geuzeweg en Cappucijnenweg gaat het peloton naar de voet van de Kruisberg. Meteen daarna doemen de Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg op. Na de tweede keer Cauberg begint de slotronde op 16 kilometer voor het einde. Hierin zijn de Geulhemmerberg en Bemelerberg de scherprechters. Via de Rijnsbergweg komt men uit op de Sibberweg. De finishstreep is getrokken op de Rijksweg.

De vrouwen rijden één grote lus en trotseren viermaal een lokaal circuit met de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg. De verwachting is dat de vrouwen rond 14.15 uur zullen finishen. De finishtijd van de mannen word verwacht rond 17.00 uur.

Mis niets van de Amstel Gold Race 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat.

Lees ook: Voorbeschouwing: Amstel Gold Race 2023 – Wie doet Tadej Pogacar wat?

Mannen

Officiële start: 10.25 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.20 uur

Afstand: 252,8 kilometer

Vrouwen

Officiële start: 10.10 uur

Finish: tussen 14.15 en 14.30 uur

Afstand: 155,8 kilometer

Lees ook: Voorbeschouwing: Amstel Gold Race Ladies Edition 2023 – Strijd in de Limburgse heuvels